🎥 Dom, dommer, domst: Argentijnse doelman denkt dat hij overal zijn handen mag gebruiken

Foto: © Photonews

Ervaring op het hoogste niveau in overvloed, maar daar koop je duidelijk niet alles mee. Argentijns doelman Germán Darío Lux ging in de Argentijnse competitie helemaal de mist in.

In minuut 18 van het duel tussen River Plate en Independiente, kwam Lux uit het strafschopgebied om een lange bal te onzetten. Het licht moet even uitgegaan zijn bij de doelman van de uitploeg, want hij besloot om de bal met zijn handen te pakken.

Een rode kaart was het logische gevolg. River Plate verloor het duel uiteindelijk met 1-0 en heeft dat dus voor een groot deel aan zijn doelman te danken. Bekijk hieronder de bizarre beelden: