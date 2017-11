Jupp Heynckes verrast op persconferentie: "Onder de indruk van Anderlecht tegen Club Brugge"

Foto: © photonews

Bayern München stelde een paar weken geleden Jupp Heynckes aan als 'nieuwe' coach. Voor één van zijn grote liefdes kwam de 73-jarige coach terug uit pensioen. En tot nu toe deed hij dat met succes, want Bayern is onder hem weer beginnen winnen.

En wie Heynckes wat kent, weet dat de man absoluut niet houdt van verliezen. "Ik wil die match tegen Anderlecht dan ook winnen. Ik ga mijn spelers niet zeggen zich in te houden omdat de kans klein is dat we nog eerste worden... Voor het vertrouwen is het belangrijk te blijven winnen", aldus Heynckes.

Niet zo sterk als Duitse competitie

Onderschatten wil hij Anderlecht niet doen, maar overschatten ook niet. "Je mag geen enkele tegenstander onderschatten. Maar het is wel duidelijk dat de Belgische competitie niet zo sterk is als de Duitse, Engelse of Spaanse..."

Heynckes liet niets aan het toeval over. "Ik heb de match tegen Club Brugge gezien. En ik moet zeggen: ik was behoorlijk onder de indruk van Anderlecht. Ze maakten mooie acties, liepen goed over het veld... Onder de nieuwe coach gaat het beter met hen."