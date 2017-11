Kortrijk is voorzichtig voor bekerduel met Antwerp en let goed op bij ticketverkoop

Kortrijk is op zijn hoede voor het bekerduel met Antwerp. De ticketingdienst bekijkt streng aan wie er kaarten verkocht worden. Ze willen immers geen supporters van The Great Old in hun thuisvakken.

De supporters van Antwerp trekken al heel het seizoen massaal naar uitwedstrijden. Maar ze krijgen telkens meer aanvragen dan dat er beschikbare kaarten zijn. En dus hebben er al velen - met succes - geprobeerd tickets voor de thuisvakken te verkrijgen.

Kortrijk wil dat proberen vermijden en verkoopt enkel tickets aan geïdentificeerde abonnees. Die kunnen wel vier extra tickets aanschaffen voor vrienden.