Laatste bekerwedstrijd 1/8e finales heeft (eindelijk) een datum, gevolgen voor Super League

In de Beker van België bij de vrouwen stonden in de 1/8e finales zes wedstrijden op het programma. Vijf daarvan zijn al gespeeld, ook voor de zesde is nu een datum gevonden.

De 1/8ste finale van de Beker van België tussen KRC Genk Ladies en eerstenationaler Eendracht Aalst kon op 1 november niet worden gespeeld.

Super League in januari

Uiteindelijk zal de wedstrijd plaatsvinden op zaterdag 23 december, om 13.30 uur op de accommodatie van KRC Genk Ladies aan de Galopinlaan.

Normaliter speelden Genk en OH Leuven die dag tegen elkaar in de Super League, maar die wedstrijd is verschoven naar na de winterstop, op vrijdagavond 19 januari.