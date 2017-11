Dendoncker wil niet het kneusje van Europa worden: "Voor ons publiek!"

Foto: © photonews

Leander Dendoncker zal zijn werk hebben woensdagavond. Met de ruit op het middenveld zou Anderlecht normaal gezien een mannetje meer moeten hebben in het midden van het terrein. Maar dat is geen garantie...

Dendoncker en maats beseffen wel dat het hun laatste kans is om niet de risee van Europa te worden. Nog geen enkele goal gescoord en vier keer verloren. "We weten dat het onze laatste kans is", knikte Dendoncker. "De motivatie is heel groot, zeker om voor ons eigen publiek nog iets te pakken. We zullen er alles aan doen."

Een vergelijking tussen PSG en Bayern gaat wel niet helemaal op. "Zij zijn fysiek nog sterker. Pas op, ze zijn technisch ook goed, maar maken meer het verschil op kracht. En ze hebben alles gewonnen de laatste weken. Onder hun nieuwe trainer zijn ze in vorm."

Ik heb nooit het plezier verloren

Hein Vanhaezebrouck heeft Dendoncker intussen ook als middenvelder in ere hersteld. Maar vragen over zijn positie is hij wel beu. "Ik heb daar al genoeg op geantwoord. Ik speel liever op het middenveld, maar de beslissing is aan de coach. Ik heb in de verdediging ook nooit het plezier in het voetbal verloren."