Dendoncker sluit niets uit: "Ja, dat moet een competitie zijn die me ligt"

Als we over een mogelijke transfer van Leander Dendoncker spreken, hebben we het al vaak gehad over de Franse Ligue 1, de Premier League en de Primera Division... Maar een jobje als middenvelder in de Bundesliga? Zou dat niks voor hem zijn.

Uiteraard... Dendoncker is niet van plan ook maar één competitie uit te sluiten voor hij volgende zomer zijn transfer maakt. "Ik probeer zoveel mogelijk competities te volgen", zei Dendoncker gisteren. "Niet dat ik alle matchen zie, maar het is toch één van mijn lievelingscompetities."

Dendoncker lijkt ook geknipt voor de Bundesliga. Een competitie waar hij voor gemaakt is als grote verdedigende middenvelder met techniek. "Het is een fysieke competitie en dat moet me wel liggen. Mooie stadions, veel supporters... Ja, dat zegt me wel iets."