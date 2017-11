Heeft Vanhaezebrouck dé oplossing gevonden voor zijn probleem: "Op die positie kan ik uitblinken"

Massimo Bruno kon zich nog niet doorzetten bij Anderlecht dit seizoen, maar zaterdag in Moeskroen scoorde hij wel punten. En dat op een positie waar Hein Vanhaezebrouck nog op zoek is naar de juiste persoon. Dit kan dus zijn 'time to shine' zijn.

Op de rechterflank kon Bruno zowel zijn verdedigende als aanvallende taken vervullen. Vanhaezebrouck zag dat "er sommigen hun kans gegrepen hadden". En daarmee bedoelde hij niet in het minst Bruno.

Die nieuwe positie lijkt hem wel te liggen. "Ik kom van ver terug", knikte hij. "Voor een eerste keer was het dus niet slecht. Het is een moeilijke positie, maar ze ligt me wel. En ik werd dan nog beloond met een doelpunt. Er is wel nog veel werk aan de winkel."

"Het is een plaats die ik niet gewend ben. Ik moet verdedigend en aanvallend nog beter worden, maar ik denk dat ik op die positie kan uitblinken. Ik krijg veel ruimte en ik moet geen man volgen. Soms zie je echt 'een boulevard' voor je."

"Ik heb een goed gevoel na de match in Moeskroen. Zeker na enkele weken dat ik niet speelde. Ik heb met de reserven meegedaan en dan een paar weken hard gewerkt. En dat heeft geloond."