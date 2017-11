Wisselend succes voor Brugse huurlingen: "We noemen hem al De Bruyne" vs. "Dennis zal geduld moeten oefenen"

Met Dennis van Vaerenbergh en Jellert van Landschoot spelen dit seizoen twee huurlingen van Club Brugge bij FC Eindhoven. Met negen andere landgenoten in de kern verliep de integratie van het blauw-zwarte tweetal vlekkeloos. Ex-Bruggeling Maxime Gunst laat z'n licht schijnen over het jonge tweetal.

De 25-jarige Gunst is aan zijn vijfde seizoen bezig bij Eindhoven en neemt de Brugse jonkies op sleeptouw. "Toen ze toekwamen, waren ze nog wat onzeker", opent de linksachter in gesprek met Voetbalkrant.com. "Tenslotte kwamen ze voor het eerst in een volwassen ploeg terecht. Maar de groep vangt hen goed op. Door hun link met Club Brugge, had ik meteen een gespreksonderwerp."

Ik heb nog nooit zo'n fanatieke jongen als Jellert ontmoet

Lookalike van De Bruyne

De naam Van Vaerenbergh klinkt vanwege zijn goals in de Youth League vorig seizoen het bekendst in de oren bij de Belgische voetbalfans. Toch laat Van Landschoot momenteel het meest van zich horen bij de Eindhovenaren.

"Ik heb nog nooit een jongen als Jellert ontmoet", lacht Gunst. "Zó fanatiek, echt niet normaal. Soms denk ik: het is té. Maar hij is jong en ik heb liever een speler met zijn passie en gedrevenheid, dan iemand die slapend op het veld staat. Op termijn zal hij wel leren wanneer hij beter de kalmte bewaart."

De smaakmaker van FC Eindhoven doet vanwege zijn looks en speelstijl aan Kevin De Bruyne denken. "We noemen hem soms ook zo", gaat Gunst verder. "Jellert vindt dat wel leuk, maar zegt dan meteen: Als ik De Bruyne was, zat ik nu al elders. Hij heeft een nuchtere kop."

Dennis heeft mentaal stappen vooruit gezet, hij is harder geworden

Zware concurrentie voor Van Vaerenbergh

Van Vaerenbergh kan zich voorlopig moeilijker doorzetten. De centrumspits moet bij FC Eindhoven optornen tegen Mart Lieder, goed voor 13 comeptitiegoals in evenveel matchen.

"Dennis had wellicht iets anders van zijn uitleenbeurt verwacht. Toch heeft hij mentaal al stappen gezet", vindt Gunst. "Hij is harder geworden, terwijl hij in het begin al snel in een hoekje kroop. Dat ziet de trainer ook, die hem regelmatig beloont met een invalbeurt. Toch zal Dennis iets meer geduld moeten oefenen dan Jellert."

