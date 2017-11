Toptransfer voor Rode Duivel in de maak? Messi ziet in hem de perfecte aanwinst

Foto: © photonews

Messi zou niet helemaal achter de komst van Griezmann staan. Liever zou hij onze landgenoot Eden Hazard naar Barcelona zien komen.

Barcelona lijkt vol te willen gaan voor Antoine Griezmann, maar sterspeler Lionel Messi zou liever iemand anders zien komen, weet Don Balon. De Argentijn zou meer iets zien in de komst van Eden Hazard.

Het is niet zo dat Messi de Fransman een slechte speler vindt, maar hij zou eerder een 'type Neymar' bij Barcelona hebben. Hiervoor zou de Argentijnse balvirtuoos de naam van Eden hazard hebben laten vallen bij het bestuur.

Real Madrid

Zoals enkele dagen geleden al viel te lezen is niet alleen Barcelona een optie voor onze Rode Duivel. Ook Real Madrid en in het bijzonder coach Zinedine Zidane gaven al meermaals aan de nummer 10 van Chelsea graag te willen verwelkomen. Benieuwd wat Hazard hier zelf over denkt...