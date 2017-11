Het zware veld op Moeskroen eiste slachtoffer: Vanhaezebrouck moet al zeker één speler missen

Anderlecht kan woensdag niet rekenen op Nicolae Stanciu. De Roemeense middenvelder moest deze week gebleseerd afhaken na de match op Moeskroen.

Stanciu heeft last van een overbelasting van de hamstrings, een blessure waarmee moet opgepast worden of het kan een spierscheur opleveren. Daarom is het al zeker dat hij morgen geen deel uitmaakt van de selectie.

Het is trouwens nog altijd niet zeker of Kara kan spelen. Indien hij vandaag of morgen een reactie vertoont op de training, gaat men geen risico's met hem nemen. Obradovic ligt nog steeds ziek in bed.