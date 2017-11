Opvallend nieuws uit Engeland: West Brom wil coach uit Belgische... 1B

West Bromwich ontsloeg maandag Tony Pulis na de stevige 4-0-rammeling van Chelsea. De ploeg van Nacer Chadli bengelt al heel het seizoen onderaan het klassement. Nu zoeken ze een coach die dat op korte termijn kan oplossen. En daarbij is ook de trainer van OH Leuven in beeld.

West Brom zou al een shortlist opgemaakt hebben, met daarop drie namen: Alan Pardew, Martin O'Neill en... Nigel Pearson. De 54-jarige trainer van OHL was eerder al assistent bij WBA en kent het huis dus al.

De Chinese eigenaar van WBA, Guochaun Lai, heeft van Premier League-ervaring één van de vereisten gemaakt voor de nieuwe trainer. Pearson was eerder aan de slag bij Newcastle United en Leicester City. Bij OHL maakte hij ook al grote indruk met zijn manier van voorbereiden en trainen.