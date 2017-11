De Bleeckere blijft ook in 2018 de laatste Belg die op een groot toernooi floot

De FIFA heeft namens de Referee Committee de lijst bekendgemaakt van de 36 scheidsrechters die zich mogen klaarstomen voor het WK 2018. Na de winterstop zal de definitieve lijst wereldkundig gemaakt worden.

Bij de 36 scheidsrechters geen Belgische refs te bekennen. Van 25 tot 29 november zal in Abu Dhabi dus geen enkele landgenoot deelnemen aan een eerste seminarie ter voorbereiding op het WK.

De 36 namen liggen tot de winterstop nog niet helemaal vast, maar toch lijkt de kans miniem dat een Belg er alsnog bij zal zijn in Rusland. Enkel wanneer één van de 10 aangeduide Europese refs geblesseerd uitvalt of te licht wordt bevonden tijdens de seminarie, zal de FIFA een vervanger aanwijzen.

Opvolger De Bleeckere laat op zich wachten

Ondertussen is het al van 2010 geleden dat een Belg nog eens de wedstrijd in goede banen mocht leiden op een groot toernooi. Die eer viel te beurt aan Frank De Bleeckere. Hij floot drie wedstrijden op het WK in Zuid-Afrika.

Momenteel is nog niet geweten of er beroep zal gedaan worden op de videoref. Indien die er wel komt, maakt België alsnog een kans om er eentje af te vaardigen.