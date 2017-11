CL-overzicht: Mertens scoort belangrijke goal, Vertonghen zeker van groepswinst en Tielemans zwaar onderuit

Dinsdagavond werkt het eerste deel van match 5 in de poulefase van de Champions League afgewerkt. Eén speeldag voor het einde, weten we stilaan wie na nieuwjaar nog verder bekert op het Kampioenenbal.

Groep E

Liverpool zonder Mignolet liep bij Sevilla 0-3 uit dankzij een hattrick van Firmino op 30 minuten tijd. Na de pauze vocht Sevilla terug tot 3-3. Een sensationele puntendeling.

Groep F

Mertens en Napoli moesten winnen van Shakhtar Donetsk om nog kans te maken op overwintering. Insigne scoorde voor rust. Diep in de tweede helft vonden ook Zielinski en Mertens (met het hoofd!) de weg naar doel.

In het andere duel van groep F hielden Manchester City en Feyenoord zich lange tijd koest. In minuut 88 bevrijdde Sterling The Citizens, die de groepswinst pakken. De Rotterdammers blijven zonder punten achter.

Dries Mertens como un 9 puro buscó el gol y lo encontró pic.twitter.com/8sdlXfz5MG — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) 21 november 2017

Groep G

Besiktas kwalificeerde zich na een 1-1-gelijkspel tegen Porto voor een plaats bij de laatste zestien. De Turkse topclub telt momenteel 11 punten. In dezelfde poule verloor Monaco met zware 1-4-cijfers van RB Leipzig. Tielemans en co blijven met 2 punten troosteloos achter.

Groep H

Real Madrid haalde verwoestend uit bij APOEL Nicosia. De Koninklijke liep voor rust al 0-4 uit. Ook Ronaldo pikte z'n graantje mee en scoorde na de koffie twee keer: 0-6. Vertonghen en Tottenham wonnen bij Borussia Dortmund en eindigen al zeker op de eerste plaats. Voor de Borussen is het een afgang in mineur.

