De rijkste club van het land is Genk (met een duizelingwekkende voorsprong op Anderlecht en Club)

Racing Genk heeft dit seizoen nog niet de beste sportieve resultaten kunnen neerleggen. Financieel gaat het hen echter voor de wind. Dankzij hun transferbeleid blijven ze met voorsprong de rijkste club van het land. Vorig seizoen bedroeg hun winst 21,8 miljoen euro.

Sportief was het allemaal dat niet, want Genk kon zich niet moeien in play-off 1. Maar ze verkochten wel Ndidi, Bailey, Kebano en Kabasele. Vier transfers die zowaar 40,6 miljoen euro opbrachten. In totaal bedraagde de opbrengst daardoor 73 miljoen euro.

Genk verkoopt zijn beste spelers telkens voor een serieuze meerwaarde. "Wij zullen onze filosofie en strategie trouw blijven. Dat betekent jongeren ­opleiden en jonge talenten aantrekken. Af en toe kan je iets verder gaan – zoals bij de aankoop van Ingvartsen – dan in een periode waarin de cijfers minder positief zijn", legt voorzitter Peter Croonen uit in Het Nieuwsblad.

Quasi 30 miljoen meer dan Anderlecht

"We staan in steviger schoenen op de transfermarkt, ook wanneer andere clubs in onze spelers geïnteresseerd zijn. We willen jonge toptalenten langer bij ons houden, ook de sportieve vruchten plukken van hun ontwikkeling.”

Daardoor heeft Genk nu een spaarpotje van 43,9 miljoen euro. Ter vergelijking: het eigen vermogen van Anderlecht bedraagt 14,3 miljoen, dat van Club Brugge 13,2 miljoen.