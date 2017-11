Wat is er aan de hand met Real Madrid? De Champions League-winnaar is een schim van zichzelf

Vorig seizoen was er aan Real Madrid werkelijk niets te doen en lieten ze zien veruit de beste club van de wereld te zijn. Dit seizoen verloopt het echter veel moeilijker voor de Madrilenen.

LaLiga, de Champions League, de Spaanse Super Cup, de Europese Super Cup en de Wereldbeker voor Clubs... Real Madrid sleepte de ene prijs na de andere in de wacht het afgelopen seizoen en niets leek het team van Zinedine Zidane te kunnen stoppen.

Maar nu hebben De Koninklijke toch te maken met een serieuze vormcrisis en komen ze maar moeilijk op toerental. De achterstand op grote concurrent Barcelona is gigantisch en bedraagt immers tien punten, een kloof die onmogelijk overbrugbaar lijkt voor de Madrilenen.

Ook in de Champions League loopt het nog niet helemaal zoals het zou moeten en dient Real Madrid de eerste plaats in groep H voorlopig aan Tottenham laten. Hoe komt het dat Real het zo moeilijk heeft op dit moment?

Wat met BBC?

Het trio van Real zou normaal een garantie moeten zijn op veel doelpunten, maar daar komt dit seizoen niet veel van in huis. Als Benzema en Bale het laten afweten is er nog altijd wel Ronaldo die veel weet goed te maken met zijn doelpunten, maar ook hij lijkt de weg naar het net maar moeilijk te kunnen vinden in de Spaanse competitie.

Na elf speeldagen in LaLiga wisten Benzema en Ronaldo elk maar één maal tot scoren te komen. Voor Ronaldo lijkt een evenaring van zijn 42 doelpunten in alle competities te samen vorig seizoen er nu niet meteen in te zitten.

Daarnaast is Gareth Bale eveneens een groot probleem. Tijdens de laatste 60 matchen van De Koninklijke was Bale er 40 keer niet bij vanwege een blessure. Als BBC het af laat weten dan wordt het natuurlijk al moeilijk voor Real Madrid om goals te maken.

Oververmoeidheid

De spelers van Real lijken allemaal wat oververmoeid te zijn en spelen een beetje lusteloos. Er zit niet echt veel meer schwung in het team van Zidane. Modric en Kroos acteren niet meer op hetzelfde hoge niveau als voordien en dat zijn toch de cruciale spelers die Real moeten doen draaien.

Het moment lijkt aangebroken voor voorzitter Florentino Pérez om zijn geldbuidel nog eens open te trekken en enkele versterkingen te halen die de concurrentie bij Real kunnen aanscherpen.