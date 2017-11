Lukaku kent zijn straf voor de geluidsoverlast die hij afgelopen zomer op vakantie in LA veroorzaakte

Romelu Lukaku realiseerde afgelopen zomer niet alleen een miljoenentransfer van Everton naar Manchester United. De Rode Duivel genoot ook met volle teugen van zijn vakantie in Los Angeles.

Lukaku huurde tijdens zijn vakantie een villa in LA. Iedereen herinnert zich nog wel het moment waarop zijn huisgenoot Paul Pogba het nieuws over zijn overgang naar Man United kenbaar maakte, of de beelden waarop te zien is hoe hij ESPN-presentatrice Alexis Nunes in het zwembad duwde.

Lukaku en Pogba hielden ook feestjes in het vakantiehuis en worden daar nu voor beboet. De Rode Duivel moet 383 euro boete betalen voor de geluidsoverlast die hij en z'n vrienden veroorzaakten. Ook de kosten voor de vijf oproepen waardoor de politie van Beverly Hills moest uitrukken, komen op het conto van Big Rom.

Doordat de advocaat van Lukaku de rechter ervan kon overtuigen dat zijn cliënt geen misdrijf pleegde, ontsnapt de aanvaller aan een gevangenisstraf van zes maanden.