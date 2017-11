Tessa Wullaert wil vrouwenvoetbal nog bekender maken, inclusief clinics of workshops

Foto: © photonews

De Belgian Red Flames zijn van alle markten thuis. Zo is Tessa Wullaert nu zelfs in te huren als spreker.

"Tessa is inzetbaar voor het geven van presentaties op basis van een vraag-antwoord interview. Daarnaast kan je Tessa steeds contacteren om clinics te komen geven rond het functioneren in een topsportklimaat, het omgaan met prestatiedruk en werken in een internationaal teamverband."

"Tot slot is ze beschikbaar om voetbaltechnische workshops te geven", aldus een bericht op sportspreker.be.

Het toont enkel maar aan dat vrouwenvoetbal steeds meer gewaardeerd wordt en in de media komt. Wullaert is altijd al een geëngageerde speelster geweest die zich inzet voor meer aandacht voor het vrouwenvoetbal.