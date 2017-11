Met Vanderhaeghe kan Gent weer omhoog kijken: "Vertrouwen en een tikkeltje geluk"

Play-off 1 leek een dikke maand geleden nog heel veraf voor AA Gent. Maar sinds de komst van Yves Vanderhaeghe en een 13 op 18 kunnen de Buffalo's weer omhoog kijken.

In Lokeren kon Vanderhaeghe uitgerekend in de derby zijn eerste uitzege behalen. Daarmee staat Gent halverwege het reguliere seizoen op drie punten van de zesde plaats. "We hebben veel punten kunnen goedmaken op onze concurrenten, maar de weg is nog lang."

Vier keer op zes de nul houden belooft voor de toekomst

De trainer was op de persconferentie vooral tevreden over het feit dat zijn ploeg in vier van de laatste zes matchen geen tegengoal incasseerde.

"Ja, dat is dankzij het vertrouwen en een tikkeltje geluk. De clean sheet tegen Standard is daar een voorbeeld van. Vier keer op zes de nul houden belooft voor de toekomst. Één doelpuntje is dan voldoende om onze matchen te winnen. Van mij mag dat vaak het geval zijn."