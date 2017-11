🎥 Ophef in Australië tijdens bekerfinale, Adelaide United-speler doet een 'Hazardke'

šŸŽ„ Ophef in AustraliĆ« tijdens bekerfinale, Adelaide United-speler doet een 'Hazardke'

Dat er in een bekerfinale veel op het spel staat, weten ze in Australiƫ ook. Nadat een ballenjongen hard werd aangepakt door een gehaaste speler, ontaardde de wedstrijd volledig.

In de verlenging tussen Sydney FC en Adelaide United scoorde Sydney in de 111e minuut de 2-1. Sein voor Adelaide om alles op alles te zetten. Michael Marrone ging in zijn haast wel compleet over de schreef.

Een ballenjongen weigerde de bal meteen terug te geven, waarna de speler hem pardoes omver liep. Het gevolg laat zich raden: een opstootje tussen verschillende spelers van beide teams. Marrone kreeg zelfs een rood karton voor zijn neus geduwd door de scheidsrechter.

De wedstrijd kon na enkele minuten toch verdergespeeld worden. Sydney kon de zege vasthouden en mocht nadien de beker in de lucht steken. De ballenjongen deed dat, tot groot jolijt van de spelers en fans, ook.

Bekijk hieronder de beelden van de bewuste fase: