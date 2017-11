Trebel legt vinger op de wonde: "Hadden drie keer moeten scoren in eerste helft"

Foto: © photonews

Anderlecht speelde misschien wel zijn beste match in de Champions League, maar uiteindelijk kreeg het opnieuw nul op het rekest. En dat is toch wel wat frustrerend voor de spelers.

"Het is opnieuw hetzelfde liedje van al zo vaak", aldus Adrien Trebel in een eerste reactie na de wedstrijd tussen Anderlecht en Bayern München.

Naar Celtic om te winnen

"We hadden er drie moeten maken in de eerste helft. Het is zeer jammer, want we hadden veel pressing op de bal. Maar uiteindelijk verliezen we gewoon weer."

Toch geeft de middenvelder van Anderlecht de strijd nog niet op: "We moeten in Celtic gaan winnen om nog door te gaan. Maar we gaan ook naar daar om te winnen."