Falende Teo verprutst het in eerste helft en op het einde winnen de Duitsers

Foto: © photonews

Anderlecht heeft Bayern München een helft lang sterretjes doen zien. Als Teodorczyk zijn kansen had afgewerkt, had het er goed uitgezien voor paars-wit. Maar de Pool faalde. En op het einde wonnen de Duitsers.

Bon, wie gezegd had gezegd dat Anderlecht zevenloepzuivere kansen zou hebben tegen Bayern München... in de eerste helft, tja, die hadden we wel even meewarig bekeken. Wie had gezegd dat Teodorczyk er daar een stuk of vier eigenhandig de nek van ging omdraaien, daar hadden we al meer geloof aan besteed.

Teo verandert goud in lood

De Pool zit in een periode waarin niks lukt. In tegenstelling tot vorig seizoen waarin alles in goud veranderde, slaagt hij er nu in goud in lood om te vormen. Alchemisten zoeken al eeuwen naar het omgekeerde. Drie keer alleen voor Sven Ulreich, dat krijgt niet elke spits tegen Bayern aangeboden. Ulreich trok niet aan het langste eind, 'Teo' faalde simpelweg. Een beetje spits werkt er zo altijd minstens één af.

Spajic en Appiah deden het bij hun pogingen zelfs beter, twee verdedigers... Teodorczyk kreeg heel veel krediet omdat hij Anderlecht vorig seizoen de kans gaf om toch nog kampioen te spelen - zonder zijn goals was de achterstand veel te groot geweest. Maar het laatste restje van dat krediet is hij woensdagavond helemaal kwijtgespeeld.

De nul weg

Bayern had slechts één kans die eerste 45 minuten... De verdediging stond dus goed. Maar dat leidde blijkbaar tot overmoed. Zes minuten ver in de tweede helft dacht Deschacht dat hij de bal eventjes kon gaan veroveren, maar verloor het duel. Tolisso zette de bal voor en Lewandowski mocht bij zijn eerste kans van de match meteen vieren. De ene Pool is de andere niet.

Efficiëntie had Vanhaezebrouck gevraagd. Die gaat hij toch ergens anders moeten zoeken, liefst in januari. Maar de Pool deed toch iets goed. Hij won het duel op een voorzet van Deschacht en kopte door naar Hanni. En die maakte er zowaar 1-1 van, de nul qua goals was alvast van het bord.

Nog een halfuur te gaan en dus nog een halfuur bibberen en beven. Bayern kreeg nu immers wel schietkansen, maar het vizier van de Duitsers stond niet al te best afgesteld. Maar bij de eerste goeie voorzet was het wel raak: Tolisso kroop voor Kara en kopte ongenadig binnen. Zo bleef Anderlecht met nul punten en een serieuze kater achter. Dit gaat moeilijk te verteren worden.