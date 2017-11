Anderlecht speelt zijn laatste troef uit: voor Hein, voor vaderland en voor eer

Foto: © photonews

Ziet u Anderlecht met 0-4 gaan winnen op het veld van Celtic? Nee, wel dan doen de paars-witten er goed aan om vanavond minstens één punt te pakken. En hopen dat de Schotten geen achtste wereldwonder verrichten op het veld van PSG.

We hebben voor één keer een vrij goed zicht op hoe Hein Vanhaezebrouck het wil aanpakken. Hij gaat voorlopig niet meer afwijken van zijn ruit op het middenveld. De plaats van de geblesseerde Stanciu - die sowieso ook niet ging starten - wordt ingenomen door Sofiane Hanni.

Lukasz Teodorczyk mag dan weer in de aanval beginnen. "Hopelijk kan hij zijn stempel eens drukken en ook eens scoren. Dan is hij misschien vertrokken voor de rest van het seizoen", zei Vanhaezebrouck over zijn Poolse spits.

Sels, Kara, Bruno...

Bruno en Onyekuru zullen waarschijnlijk blijven staan om voor meer scorend vermogen te zorgen, want Vanhaezebrouck gaat ervan uit dat er minstens één keer gescoord zal moeten worden. Josué Sa mag zijn plaats achteraan afstaan aan Kara. En Matz Sels mag dan weer eens de Champions League spelen.

Of ja, het moet zijn dat Hein een ander gedacht heeft gekregen... Hij wil zijn Europese reputatie hooghouden, de spelers willen niet als het kneusje van Europa gezien worden en de Belgische coëfficiënt heeft al genoeg klappen gekregen. Als dat niet genoeg motivatie is?