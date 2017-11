🎥 Anderlecht zet geloof in Europese comeback kracht bij met video: "Want 'We are Anderlecht'"

Foto: © photonews

RSC Anderlecht heeft na de 0 op 15 een punt nodig tegen Bayern München om nog kans te maken op overwintering in de Europa League. In het andere geval moeten de Brusselaars al met meer dan 0-3 gaan winnen bij Celtic, op voorwaarde dat de Schotten niets meer rapen.

Bij Anderlecht gelooft men alvast in een stunt. De Brusselaars gooiden woensdagmiddag een video online met drie straffe Europese comebacks uit het verleden.

"De beste Anderlecht-fans wanhopen niet. Ook deze keer is er nog kans op een Europese comeback", klinkt het. "En hoop doet leven. Want... 'We are Anderlecht'."