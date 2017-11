De sanctie is een feit: Antwerp moet boeten voor slecht gedrag van enkele fans

Charleroi-aanvaller Cristian Benavente werd enkele weken geleden door de Antwerp-fans bekogeld met een lege rookbompot. Daar moet de Great Old nu voor boeten.

Charleroi ging begin deze maand met 1-3 winnen op de Bosuil. Toen Benavente de 1-2 maakte, kreeg hij een lege rookbompot naar het hoofd geslingerd.

De disciplinaire boete van 2.000 euro die eerder werd voorgesteld, gaat effectief in. "Antwerp brengt geen pertinente argumenten aan die de verslagen van de scheidsrechter in twijfel kunnen trekken", citeert Sporza het verdict van de Geschillencommissie.

"Niet moedwillig noch provocerend"

"Dat de spelers van Charleroi voor de ultra's van Antwerp gingen juichen, was niet moedwillig noch provocerend. Het gooien van voorwerpen op het terrein in de nabijheid van spelers en scheidsrechters is absoluut uit den boze, vooral wanneer dat de fysieke integriteit van betrokkenen in gevaar brengt."