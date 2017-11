Beerschot Wilrijk wil reageren na de 0 op 6: "Dit is ambetant, maar zolang we kansen creëren maak ik me geen zorgen"

Beerschot Wilrijk kroonde zich begin deze maand verdiend tot periodekampioen. De terugronde verloopt echter moeizaam voor de Mannekes met nederlagen tegen Cercle Brugge en Oud-Heverlee Leuven.

"Dat is ambetant he", vertelt middenvelder Tom Van Hyfte over het gevoel dat momenteel leeft in de groep. "Iedereen verwachtte een decompressie van ons, dat we het zouden laten schieten. Maar dat is heus niet het geval."

Als sporter wil je zo snel mogelijk weer in een positieve flow terechtkomen

"We speelden twee matchen waarin het gewoon minder liep", zegt de geboren Gentenaar. "Tegen Cercle Brugge zaten de omstandigheden niet mee. Tegen OH Leuven was het spel niet goed, maar creëerden wel nog steeds genoeg kansen. Pas als dat niet meer het geval is, zou ik me zorgen maken."

Zondag gaat Beerschot Wilrijk op bezoek bij het noodlijdende Westerlo. "Daar moeten we een resultaat gaan halen. We zijn ons ervan bewust dat we moeten reageren. Als sporter wil je zo snel mogelijk weer in een positieve flow terechtkomen", besluit van Hyfte.