Engels reageert op de zware kritiek die hij bij Club Brugge kreeg: "Waarom Verheyen mij persoonlijk aanviel, weet ik niet"

Foto: © photonews

Bjorn Engels laat opnieuw van zich horen bij het Griekse Olympiakos. De West-Vlaming kan er in de luwte zijn carrière verder uitbouwen. Dat was bij Club Brugge op het eind niet meer het geval.

Tijdens play-off 1 werd Engels namelijk zwaar bekritiseerd door Aad De Mos. "Ik maakte een heel moeilijke periode door en wat ik in die tijd allemaal over mij las, daar kan ik een boek over schrijven", geeft Engels aan in Sport/Voetbalmagazine. "Na de PO1-wedstrijd in Anderlecht werd ik volledig afgemaakt door Aad de Mos."

"Ik was die dag ook slecht en zeker mee verantwoordelijk voor het verlies. Maar in die match was niemand van ons goed. Zelfs de huidige aanvoerder van Club liet met zijn uitsluiting in de eerste helft de ploeg in de steek. Maar ik was het wel die op de voorpagina stond."

"Van een Clubicoon en een analist die ik waardeer, lees je dat niet graag"

Ook Gert Verheyen was in hetzelfde magazine na het seizoen scherp voor Engels. "Zoals die dit seizoen heeft gespeeld, vond ik dat zelfs niet voldoende voor Club Brugge. Dan moet je niet te hard gaan roepen waar je het liefste naartoe wil volgens mij."

"Dat kwam ook wel aan. Zeker van een Clubicoon en een analist die ik waardeer, lees je dat niet graag", gaat Engels verder. "Waarom hij mij persoonlijk aanviel, waar dat bij hem precies vandaan kwam, weet ik niet. Ik vond het heel raar."

"Voor mijn familie en al wie van mij houdt, was dat evenzeer een moeilijke periode. Het deed ook hen pijn geconfronteerd te worden met een beeld van mij dat niet met de werkelijkheid klopt. Wie mij kent, weet dat ik een nuchtere kerel en een realist ben."