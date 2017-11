Bryan Heynen een jaar geleden nog in tranen, nu sterkhouder voor Genk aan de Gaverbeek: "Het zegt iets over vertrouwen dat hij heeft"

Foto: © photonews

Een hoopje ellende was het eind december 2016 aan de Gaverbeek, Bryan Heynen. Na een slechte prestatie van hem en het team was het ook meteen einde verhaal voor coach Peter Maes. Gaandeweg verdween de jonge Belg uit de plannen van Stuivenberg, sinds een maand is hij hélémaal terug.

En aan de Gaverbeek waar het 11 maanden geleden verkeerd liep, ging het nu wél prima. Meer zelfs: Heynen was bepalend op het middenveld en zorgde mee voor het goede verdedigende blok. Vijfde clean sheet op rij, Genk in de top-6.

"Hoe Bryan Heynen is ingevallen tegen Club Brugge (voor de vroeg geblesseerde Berge, nvdr), dat was geen toeval. Het zegt iets over het vertrouwen dat hij heeft, de groei die hij heeft doorgemaakt. Ook bij Jong België presteerde hij gewoon prima. We moeten hem niet vergelijken met Sander Berge, want het zijn twee verschillende spelers", is coach Stuivenberg vol lof.

En Heynen zelf? “Vorig seizoen was het hier iets helemaal anders... Het doet dubbel veel deugd dat we nu in die top-6 staan, maar we moeten daar nu ook proberen te blijven staan. De vroege voorsprong was wel ons geluk tegen Zulte Waregem, daarmee hebben we ze pijn gedaan."

“We houden voor de vijfde keer op rij de nul, dus we hebben wel een goed blok duidelijk. Ook de communicatie verloopt op zich beter dan de voorbije weken. Op het einde van de match was ik wel wat vermoeid, want er kwamen ook wat matchen bij met de nationale ploeg en dat voelde ik wel wat.”