Debat van de week: welke clubs verrasten en welke stelden teleur in de heenronde van de Jupiler Pro League? (deel 1)

Na 15 speeldagen kunnen we de balans opmaken van de heenronde in de Jupiler Pro League. Puur gelet op de rangschikking doet de positie van heel wat clubs de wenkbrauwen fronsen. Zowel in positieve als negatieve zin.

Heel wat ploegen presteerden onder de verwachtingen, terwijl andere ploegen dan weer boven zichzelf uitstegen. Van een positieve flow naar een negatieve flow en vice versa, het overkwam nagenoeg elke eersteklasser de voorbije 15 speeldagen. Toch kan er een duidelijke onderverdeling gemaakt worden.

Deze clubs verrasten ons in positieve zin

Charleroi : Tweede in de stand op zes punten van leider Club Brugge, vorig jaar tot ieders verbazing in Play-off 1 en nu op weg om hetzelfde te realiseren. Coach Felice Mazzu slaagt er ook elk seizoen in om het vertrek van enkele sterkhouders op te vangen.

Royal Antwerp FC : De Great Old speelt na dertien jaar afwezigheid weer op het hoogste niveau en is voor vele tegenstanders een moeilijk te bekampen ploeg. Slechts vier teams wonnen meer wedstrijden dan de promovendus, wat heel knap is.



De laatste wedstrijden draait het wel wat minder, maar dat doet geen afbreuk aan hun sterke seizoensstart.





Waasland-Beveren : Philippe Clement heeft van zijn spelersgroep een sterk aanvallende en aantrekkelijke ploeg gemaakt die de moeite waard is om naar te kijken, met revelatie Ryota Morioka als exponent. Tot voor de wedstrijd op Jan Breydel (3-0) was het zelfs de ploeg met het meest aantal doelpunten, 31 om precies te zijn.

Sint-Truiden : Na Club Brugge heeft STVV de beste thuisreputatie. Op Stayen werd er zes keer gewonnen. De club heeft onder coach De Roeck ook een patent op goals in de slotminuten genomen, wat doet terugdenken aan de zogenaamde 'Mazzu-time' van vorig jaar. De Kanaries staan op een knappe vierde plaats momenteel.



Morgen volgt deel 2, met clubs die ons in negatieve zin verrasten.