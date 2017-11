Officiële samenwerking tussen Eupen en PSG in de maak? "We willen onze sportieve doelen bereiken door te profiteren van de uitstekende contacten"

Foto: © photonews

Dinsdag heeft de rode lantaarn in de Jupiler Pro League KAS Eupen een delegatie uit Paris Saint-Germain ontvangen. Eerdere speculaties over een mogelijke samenwerking tussen beide ploegen bleken dus te kloppen.

De Franse landskampioen is momenteel naarstig op zoek naar een satellietclub om zijn jonge spelers te stallen en speelminuten te laten opdoen. Omdat zowel Eupen als PSG dezelfde Qatarese investeerders hebben, is er een link tussen beide ploegen. Tot een officiële samenwerking kwam het evenwel niet, voorlopig dan toch.

"We willen onze vrijheid naar andere clubs toe behouden", deelt de club mee via een persbericht. "Er is geen contractuele samenwerking of verbintenis van welke aard dan ook. De informatie dat we een delegatie uit Parijs hebben ontvangen is correct, maar ook niet uitzonderlijk.

KAS Eupen heeft namelijk uitstekende relaties met de Parijse club, net als met andere clubs. We willen onze sportieve en economische doelen bereiken door te profiteren van de uitstekende contacten die we tot nu toe hadden."