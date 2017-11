KV Mechelen heeft - letterlijk - goud in handen (en er is ook al een club die wil betalen)

KV Mechelen heeft onverwacht goud in handen gekregen. En dat mag u letterlijk nemen. De transferprijs van Hassane Bandé is immers in een stijgende lijn die een serieuze opwaartse helling vertoont. En zeggen dat ze enkel een opleidingsvergoeding voor hem moesten betalen.

Bandé kwam deze zomer over uit Burkina Faso, waar hij voor Salitas speelde. De 19-jarige aanvaller wou in België een contract versieren, maar kreeg dat niet bij Anderlecht. Ondanks dat de toenmalige beloftentrainer Mo Ouahbi hem er graag bij wou.

Uiteindelijk belandde hij bij Malinwa, waar Yannick Ferrera wel iets in hem zag. En gelijk kreeg hij. In elf wedstrijden wist hij al acht keer te scoren. Clubs uit binnen- en buitenland zijn al geïnteresseerd in hem. Maar die interesse is ook bijzonder concreet aan het worden.

Vijf miljoen!

KV Mechelen wil hem in januari absoluut niet kwijtspelen, maar moet ook realistisch blijven. Een club als FC Köln heeft al geïnformeerd en bereidt een bod voor. En de Bundesliga-ploeg is blijkbaar serieus overtuigd van het potentieel van de Burkinees.

Ze willen zelfs tot vijf miljoen euro (zijn huidige marktwaarde staat op één miljoen, nvdr.) gaan, iets wat héél moeilijk te weigeren valt voor Mechelen. Al heeft Bandé zelf ook al aangegeven dat hij graag nog verder zou willen groeien. De mogelijkheid bestaat dat hij in januari gekocht wordt om hem tot eind dit seizoen te verhuren aan de ploeg van Aleksandar Jankovic.