Liverpoolicoon maakt brandhout van team Mignolet (en vooral één speler moet het ontgelden)

Foto: © photonews

Een riante 0-3 bonus uit handen, il faut le faire. Liverpool presteerde het gisteravond in de Champions League op bezoek bij Sevilla. De mannen van Jürgen Klopp lieten zo na van zich al te kwalificeren voor de 1/8ste finales van het kampioenenbal. Jamie Carragher zag het allemaal met lede ogen aan.

De iconische ex-verdediger van 'The Reds' analyseerde de wedstrijd voor het Noorse 'Viasport Fotball' en ergerde zich aan de manier waarop de ploeg van (bankzitter) Simon Mignolet in de tweede helft acteerde. Doelpunten van Roberto Firmino (2x) en Sadio Mané nog voor het halfuur werden uitgewist, onder andere door het zwakke optreden van Alberto Moreno.



De Spaanse linksback ging niet vrijuit bij de eerste twee tegendoelpunten en werd door manager Klopp dan ook vroegtijdig uit zijn lijden verlost. Desalniettemin incasseerde het defensief wankele Liverpool diep in de toegevoegde tijd nog de pijnlijke gelijkmaker. "Kinderlijk" en "dom" zijn maar enkele termen die een vlijmscherpe Carragher in petto had voor de club van zijn hart. Bekijk hieronder zijn betoog: