Keeperstrainer met naam en faam analyseert twee surprises in doelmannenland: "Eens hij jou vertrouwt, krijg je alles van hem gedaan"

15 speeldagen ver in de Jupiler Pro League prijken drie keepers op kop van het klassement der 'clean sheets'. Dat Nicolas Penneteau van het alweer charmerende Charleroi al zes keer de nul hield, wekt misschien weinig verbazing. Maar dat Bolat en Vukovic naast hem staan te blinken? Da's verrassend.

Het zijn in de huidige voetbaljaargang niet de doelmannen van de traditionele topteams die bovenaan prijken in de zogenaamde 'Texaco Clean Sheet'-ranking. Geen Horvath, Sels, Kalinic of Ochoa dus, wel de 'unusual suspects' Sinan Bolat (Antwerp) en Danny Vukovic (RC Genk).



Eerstgenoemde heeft een verleden bij RC Genk en de andere verdedigt momenteel het doel van de Limburgers en dus legden wij ons oor te luister bij Guy Martens, de gerenommeerde keeperstrainer van RC Genk. U weet wel, de man die in de Luminus Arena al kleppers als Thibaut Courtois, Koen Casteels en Mathew Ryan de revue zag passeren.





Focus op die ene fout

"Bij Danny Vukovic werd er in het begin van het seizoen veel gesproken over die goal tegen Standard (op een ondankbare terugspeelbal van Sander Berge verloor de Genkse goalie op onorthodoxe wijze het luchtduel van Junior Edmilson, red.), maar die fase werd fel uitvergroot. In de eerste helft van die match stond Danny heel degelijk te keepen. Op flank- en diepteballen was hij zelfs heel goed bezig. Hij maakte die ene fout en daar werd dan op gefocust. Dat had wel een invloed op de match, maar heeft voor mij uiteindelijk niet veel belang."

Hele aanpassing

RC Genk opteerde in de zomermercato en na het vertrek van Mathew Ryan overigens bewust voor een wat oudere doelman, Vukovic is 'al' 32: "We hebben hem gehaald omwille van zijn ervaring. We wilden een leiderstype en voorbeeld voor onze jonge doelmannen. Ik vind het wel nog te vroeg om hem nu al te vergelijken met andere (ex-)doelmannen van Genk. Dat kan je pas op het einde van zijn passage bij ons doen. Het was voor Danny een hele aanpassing want hij komt van de andere kant van de wereld en was een ander soort voetbal gewend. Hij is ook later het seizoen ingestapt, raakte geblesseerd en speelde geen enkele oefenmatch."





Vertrouwen gemist

Ook rond Sinan Bolat waren er begin dit seizoen grote vraagtekens na zijn mislukte passage bij Club Brugge, maar de Turkse Belg doet het bij Antwerp voortreffelijk. Ook hij zit aan 6 'clean sheets'. Guy Martens weet waarom de 29-jarige Bolat op de Bosuil weer boven water komt: "Hij voelt opnieuw het vertrouwen dat hij lang gemist heeft. Sinan heeft mensen nodig die in hem geloven. Bij Antwerp heeft hij die met D'Onofrio en Bölöni opnieuw gevonden. Zij gaan voor hem door het vuur en vice versa."

Aan de kwaliteiten van Bolat heeft keeperstrainer Martens nooit getwijfeld: "Hij is altijd een goeie doelman geweest, in onze competitie is het mentale aspect ook nooit een probleem geweest. Na zijn mooie transfer naar Porto hebben ze hem echter zo'n beetje overal naartoe gestuurd. Net dat heeft Sinan niet graag, hij heeft nood aan houvast. Het duurt een tijdje, maar eenmaal hij jou vertrouwt, krijg je alles van hem gedaan", klinkt het lovend.