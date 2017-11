Krediet Zidane bijna op? "De spelers van Real zullen eerst ontslagen worden, daarna pas Zidane"

Real Madrid kent geen al te beste periode en heeft al een achterstand van tien punten op grote rivaal Barcelona in de Spaanse competitie. De druk op coach Zinedine Zidane begint dan ook toe te nemen.

Vorig seizoen was Real Madrid nog een echte machine, maar nu zitten de Madrilenen toch wel in een dip. In LaLiga hebben De Koninkijke al een enorme achterstand opgelopen tegenover Barcelona en ook in de Champions League gaat het (nog) niet van harte. De kritiek op coach Zidane begint beetje bij beetje toe te nemen.

Domenech ziet geen probleem

Ex-bondscoach van Frankrijk, Raymond Domenech, maakt zich niet te veel zorgen omtrent de positie van Zidane. "De spelers van Real zullen eerst ontslagen worden, daarna pas Zidane.

Zelfs de grootste trainers hebben soms problemen, dan moet je opnieuw bouwen. Je kan niet ieder seizoen alles winnen en kampioen van Spanje worden."

"Zidane zal meer krediet krijgen, hij heeft als speler grote successen behaald met Real Madrid en doet als trainer hetzelfde. Het duurt lang voordat de fans dat vergeten”, aldus Domenech tegenover Goal.