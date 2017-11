Ploegmaats reageren op missers Teodorczyk: "Op training? Nee, hij scoort niet makkelijker tegen mij"

Foto: © photonews

"Een beetje voetballer - het hoeft zelfs geen spits te zijn - had toch minstens één van die kansen afgemaakt!" Het was de algemene teneur die bij de pers - en waarschijnlijk ook het publiek - leefde na de match tegen Bayern München. De ploegmaats van Lukasz Teodorczyk probeerden het te verbloemen.

Er stonden er met de handen boven het hoofd, anderen met de handen in de haren, nadat Teodorczyk zijn derde grote kans miste. Achteraf wilden ze hem echter niet met de vinger wijzen. "Het is moeilijk om er iets over te zeggen", beet Matz Sels de spits af. "Het is jammer dat hij de ploeg niet kon helpen met een goal. Hij heeft alles gegeven, maar heeft het geluk even niet mee."

Maar ziet hij op training dan de ballen wel binnengaan. "(lacht) Tegen mij? Op training? Nee, niet echt. Maar op training kom je twintig keer voor de doelman, dan is het logisch dat er een paar binnenvliegen. Het is onmogelijk te vergelijken", vond Sels.

Gerkens en Kums probeerden hun spits te steunen.

Sven Kums weigerde enkel Teodorczyk te viseren. "Het was niet enkel Teo, er waren er nog die gemist hebben. We gaan nu niet op hem alleen schieten. De efficiëntie moet in het algemeen beter", zei Kums.

Pieter Gerkens probeerde zijn ploegmaat dan weer een hart onder de riem te steken. "Het is belangrijk dat hij zijn vertrouwen terugvindt en dat wij vertrouwen in hem blijven hebben", aldus de middenvelder. "Maar ja, in zo'n eerste helft moet je wel scoren."