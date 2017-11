Ontspannen eerste training Belgian Red Flames, Tessa Wullaert valt uit

Foto: © photonews

De Belgian Red Flames staan met 9 op 9 in hun WK-kwalificatiegroep. In november komen ze samen voor een zesdaagse stage in Tubeke. Op woensdag was er de eerste training.

De stageweek staat in het teken van trainen, fysieke testen en twee trainingswedstrijden tegen Rusland. 25 Red Flames werden uitgenodigd voor de stageweek, terwijl nog 14 anderen ook enkele stagedagen afleggen op het Nationaal Oefencentrum in Tubeke als 'high potentials'.

Vanmechelen ziek

Op de eerste training tekenden 20 veldspeelsters en drie keepsters present. Davinia Vanmechelen moest de selectie vanwege ziekte verlaten, Tessa Wullaert is dan weer geblesseerd.

De topspeelster van Wolfsburg en de Flames heeft een scheurtje in de dijspier en moet de stageweek dus aan haar laten voorbijgaan.