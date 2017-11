Overzicht CL: PSG demonstreert na vroege achterstand, Juventus nog niet thuis

Niet enkel in het Astridpark stond op woensdagavond een bijzonder belangrijk duel op het programma. Wie deed de beste zaken richting doorstoten op het kampioenenbal? We gieten het in een overzicht.

Groep A:

Door de zege van CSKA Moskou tegen het nu uitgeschakelde Benfica in de vooravond, stond er de nodige druk op het treffen tussen Basel en Manchester United.

Bij The Mancunians stonden Romelu Lukaku én Marouane Fellaini in de basis. Ze zagen af in de eerste helft tegen een sterk opzettend Basel. Lang zorgde in de slotminuten voor de belangrijke 1-0.

Groep B:

In de groep van Anderlecht ging Celtic op bezoek bij PSG. De Schotten kwamen snel én verrassend op voorsprong via Dembélé, maar Neymar (2x), Cavani en Mbappé wisten voor de rust al helemaal orde op zaken te stellen: 4-1.

Verratti, Cavani en Dani Alves maakten er zelfs nog 7-1 van! Doordat Celtic geen puntje(s) wist te sprokkelen, heeft paars-wit nog een waterkansje op Europees overwinteren. Het moet dan wel met 0-3 of beter gaan winnen in Celtic Park.

Groep C:

Chelsea won in de vooravond ruim bij Qarabag (lees het HIER nog eens na!) en dus was het van moeten voor Atlético Madrid in eigen huis tegen AS Roma.

Het won met dank aan Griezmann met het kleinste verschil, maar moet natuurlijk ook nog in Chelsea winnen om nog een kans(je) te maken op de volgende ronde.

Groep D:

Juventus is nog niet zeker van de volgende ronde. Het speelde in eigen huis scoreloos gelijk tegen Barcelona, terwijl Sporting Clube de Portugal won van Olympiakos (3-1). Op de slotspeeldag moet de Oude Dame het afmaken in Griekenland.