Peter Bosz en zijn Dortmund zwaar aangepakt na nieuwe nederlaag: "Verschrikkelijke prestatie"

Foto: Borussia Dortmund

Na een wervelende start in de Bundesliga gaat het de laatste tijd van kwaad naar erger met Borussia Dortmund. De ploeg van de Nederlandse coach Peter Bosz moest gisteren in de Champions League nu ook de duimen leggen tegen Tottenham (1-2), in eigen land kon het ook al vijf matchen niet meer winnen.

De Duitse ex-international en analist voor 'Sky' Dietmar Hamann spaarde zijn roede niet en strooide zo nog wat extra zout in de wonde van de onder vuur liggende coach Bosz. Die kan zich nu echt geen nieuwe misstap meer veroorloven na de recente debacles in binnen- en buitenland.



De 44-jarige Hamann, als speler lange tijd actief bij Bayer München en Liverpool, klonk als volgt: "Dit leek wel een retour naar het stenen voetbaltijdperk. De eerste 30 minuten kan je nog aanvaardbaar noemen want Tottenham legde ook weinig op de mat, maar na rust implodeerde Borussia Dortmund compleet. Het lijkt wel of dit team vanavond dood was."



Voor Borussia Dortmund, dat enkel nog uitzicht heeft op de Europa League, is het nu bang uitkijken naar de slotspeeldag, dan wacht een bezoek aan Real Madrid. Komend weekend staat het in de Bundesliga naar de vijfde plaats afgezakte topteam dan weer voor een heikele derby-opdracht tegen grote rivaal Schalke 04.