Ondanks desastreus seizoen Standard besloot Pocognoli toch terug te keren naar 'oude liefde': "Nood aan een uitdaging die me volledig prikkelde"

Foto: © photonews

Na een mindere periode in Engeland keerde Pocognoli afgelopen zomer terug naar 'zijn' Standard. De verdediger verklaart waarom hij besloot om opnieuw voor de club uit Luik te gaan spelen en welke ambities hij nog heeft.

Sébastian Pocognoli was actief bij Brighton in de Championship, de Engelse tweede klasse, vooraleer hij besloot de overgang te maken naar 'zijn" Standard. Ondanks de tweede plaats en de promotie naar de Premier League bleef hij dus niet bij Brighton. Vanwaar nu de keuze voor Standard, dat er niet een al te best seizoen had opzitten?

"Dat zat al lang in mijn hoofd, maar ik had helemaal geen zin om dat te doen op mijn 36e. Nu heb ik nog enkele mooie jaren voor me liggen", aldus de linksachter in Sport/Voetbalmagazine. "Toen Standard met een voorstel kwam, hapte ik snel toe. Voor mij kwamen ze op het juiste moment."

"Het feit dat ik drie seizoenen zonder echt veel speeltijd had afgewerkt, speelde ook mee in mijn afweging. Ik had nood aan een uitdaging die me volledig prikkelde. De challenge om Standard terug naar de top te brengen, vond ik super motiverend."

Grote liefde

"Bovendien had ik nood aan stabiliteit. Natuurlijk speelde ook mee dat er een contractvoorstel voor drie seizoenen kwam. Ik kon terugkeren naar een vertrouwde plaats met een perspectief op lange termijn", zo zegt Pocognoli.

De liefde voor Standard is er al altijd geweest bij de Belg, bewijst ook het feit dat hij nu voor de derde keer aan de slag gaat bij de club uit Luik. "Ik zei de hele tijd dat ik ervan droomde om als prof ooit op het veld van Standard te voetballen. Dus ja, er was altijd sprake van liefde", sprak Pocognoli nog.