Scouts van vele topclubs voor Onyekuru, maar Teodorczyk speelt én mist: "Bij de miniemen speel je dan niet meer mee"

Heel wat scouts van absolute topploegen in het Astridpark voor Anderlecht - Bayern München. Velen van hen kwamen voor ene Henry Onyekuru, maar kregen meteen al een teleurstelling te verwerken.

Geen Onyekuru in de basis namelijk bij Anderlecht, wel Teodorczyk in de spits. Wat de scouts van volgens La Dernière Heure onder meer Sevilla, Barcelona, Borussia Dortmund en nog vele andere topclubs van hem zagen? Daarvoor waren ze niet gekomen, zoveel is duidelijk.

Hij miste in de eerste tien minuten al meteen een dot van een kans, waardoor ook de fans van Anderlecht en andere teams meteen genoeg hadden gezien. "Elke match die hij speelt, daalt zijn marktwaarde. Hij gaat paars-wit nog failliet maken aan dat tempo", klonk het zelfs.

Teo is stilaan een schim van de schim die hij al was. Minder lopen, Teo! #andbay — Bollegijz (@bollegijz) November 22, 2017

Theo, de keeper staat met z'n benen open. Waar moet je de bal dan steken? Zucht. #andbay — Koen Godderis (@koengodderis) November 22, 2017

Tja, als je zoiets mist dan weet je dat het moeilijk wordt zou Bob Peeters zeggen. #andbay — Brecht Herreman (@Herreman_B) November 22, 2017

Teodorczyk, il perd 200.000€ de valeur marchande à chaque match qu’il joue. À ce rythme, il va couler Anderlecht… #AndBay #RTLsport — nounet (@nounet) November 22, 2017

De Poolse bondscoach durft er niet aan denken dat hij ooit Teodorczyk naast Lewandowski zou moeten zetten op het #WK18 in Rusland #AndBay #ANDFCB — Bruno Eulaerts (@BrunoEulaerts) November 22, 2017