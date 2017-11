Seizoensrevelatie Hassane Bandé niet meer haalbaar voor Anderlecht en co? "Daar droom ik van"

Foto: © photonews

Hassane Bandé is hot in het Belgische voetballand. Langs alle kanten wordt er aan de mouw getrokken van de 19-jarige aanvaller uit Burkina Faso.

Bandé scoorde al negen keer voor Mechelen. Anderlecht liet hem eind vorig seizoen nog schieten. Nu is hij wellicht niet meer haalbaar voor de Brusselaars. Het Duitse FC Köln denkt al aan een riant bod van 5 miljoen euro. Wellicht zullen nog andere buitenlandse clubs zich melden.

De spits in kwestie heeft alvast tonnen ambitie. "Mijn doelen liggen buiten België. Ik droom van La Liga. Voor mij is dat de beste competitie. Of dat realistisch is? Met hard werken wel."

Nederlands leren

"Ik kende België niet. Ik kende vooral ploegen uit de Champions League, de Europa League en de Ligue 1. Maar ik woon nu bij een heel sympathiek gastgezin in Mechelen. Ik apprecieer ze erg en leer Nederlands."