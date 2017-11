Ontroerende speech van trainer maakt de onwaarschijnlijke comeback Sevilla nog mooier: "Dit is voor hem!"

Foto: © photonews

Sevilla stond gisteren halfweg 0-3 in het krijt tegen Liverpool. Niemand die dacht dat 45 minuten later de bordjes gelijk zouden hangen.

Het wonder geschiedde in de slotminuten. Liverpool (zonder doelman Mignolet) gaf alsnog de zege uit handen. Nu raakte bekend waarom de thuisploeg als een wervelwind uit de startblokken schoot.

Tijdens de rust sprak trainer Eduardo Berizzo zoals altijd de ploeg toe. De Argentijnse coach had wel verschrikkelijk nieuws in petto voor zijn spelers. De trainer had voor de wedstrijd vernomen dat hij aan prostaatkanker leed.

Bedoeling was dat hij het dramatische nieuws na de wedstrijd bekend zou maken, maar door het dramatisch scoreverloop halverwege, besloot Berizzo dat tijdens de rust al te doen.

Wat volgde was een onwaarschijnlijke comeback en extreme ontlading op het einde. Het hele team stortte zich vervolgens op hun coach. "Dit is voor onze trainer", klonk het nadien ook in de pers. Kippenvel!