🎥 Zo verging het Anderlecht vorige keer in eigen huis tegen Bayern München, met Van Buyten

Voor de laatste keer dat Anderlecht Bayern München in het Constant Vandenstockstadion mocht verwelkomen, moeten we al teruggaan naar 6 maart 2008. Wat toen een feestavond zou moeten worden voor paars-wit, werd een avond om snel te vergeten.

Toenmalig Bayern-trainer Ottmar Hitzfeld pakte uit met een veredeld B-elftal. Hoogmoed komt voor de val, dachten ze bij Anderlecht, maar niets was minder waar. Na nog geen 9 minuten poeierde Altintop het leer vanop dertig meter weergaloos in de linkerbovenhoek. Doelman Daniel Zitka stond erbij en keek ernaar.

Het openingsdoelpunt kwam de Belgische recordkampioen nooit te boven. Dat Marcin Wasilewski nog voor rust tegen zijn tweede gele karton aanliep, deed er ook niet goed aan. Het gevolg was een machtsvertoon van de Rekordmeister, dat met Van Buyten in het hart van de defensie een Belg in de eigen rangen had rondlopen.

Nog voor rust gaf aanvaller Luca Toni Anderlecht de doodsteek met een bal die hij in één tijd op de slof nam.De Brusselaars probeerden na rust nog te redden wat er te redden viel, maar botsten steeds op dodelijke counters.

Podolski, Klose en invaller Ribéry met een prachtige vrije trap deden de score uitlopen tot 0-5. De grootste thuisnederlaag ooit in de Champions League was een feit.

Al drie jaar wachten op thuiswinst

Ondertussen is het al drie jaar geleden dat Anderlecht in eigen huis nog eens kon winnen op het kampioenenbal. Dat het ook nu knap lastig zal worden tegen de Duitse topploeg, hoeft geen betoog.

Als paars-wit het openingskwartier overleeft, wat het niet deed in 2008, heeft de ploeg van Vanhaezebrouck een waterkansje. Doet het dat niet, kan het weer een pijnlijke avond met veel tegendoelpunten worden voor de fiere landskampioen. Op goede hoop!

Bekijk alle goals uit de wedstrijd van 6 maart 2008 hieronder: