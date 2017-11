Ex-Arsenalspeler genoemd als ideale opvolger voor Wenger: "Beste kandidaat"

Foto: © photonews

Het is niet zeker of Wenger na zijn contract nog verder zal doen bij Arsenal. Daarom speurt de club ondertussen rond naar kandidaten die Wenger zouden kunnen opvolgen, maar die laatste heeft zelf ook al een vervanger op het oog.

Arsène Wenger verlengde zijn contract met 2 seizoenen bij Arsenal vorig jaar. Na het seizoen 2018/2019 zal hij maar liefst 23 jaar aan de slag zijn bij de Engelse topclub. Of hij er dan mee stopt is nog maar de vraag, maar toch wordt er achter de schermen al gezocht naar een opvolger, weet Daily Star.

Wenger zou ook al een voorkeur hebben voor wie hem zou moeten opvolgen. Hij zou Van Bronckhorst, die 2 seizoenen heeft gespeeld bij The Gunners, naar voor schuiven als de ideale kandidaat om over te nemen van hem.

Van Bronckhorst is trainer in de Eredivisie bij Feyenoord waar hij vorig seizoen na lang wachten nog eens de titel wist binnen te halen. Wenger kan dan niet bepalen wie zijn opvolger wordt, maar zijn advies zou wel kunnen doorwegen in de beslissing van het bestuur van Arsenal.