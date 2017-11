17-jarig talent steekt neus aan het venster bij City: "Hij kan op training veel leren van De Bruyne"

Foto: © Photonews

In de met 1-0 gewonnen wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord in de Champions League, maakte Phil Foden zijn debuut op het hoogste niveau. Pep Guardiola gaf na afloop aan veel vertrouwen te hebben in de 17-jarige middenvelder.

Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat de youngster veel speelminuten zal verzamelen dit seizoen, de concurrentie op het middenveld van City indachtig. Nu al klinkt het argument dat een uitleenbeurt goed zijn voor Foden om ervaring op te doen.

Ex-Chelsea-aanvaller Chris Sutton is het daar niet mee eens. "Hij heeft de kans gekregen en het lijkt erop dat hij nog kansen zal krijgen, anders had Guardiola hem niet opgesteld. Bij Manchester City kan hij werken met de beste manager, waarom zou je hem dan uitlenen?", zegt hij in de Daily Mail.

Bovendien kan hij op training ook veel leren van David Silva en Kevin De Bruyne. Als Manchester City een paar blessures krijgt, zou Foden een kans kunnen krijgen. Tot dan is er geen noodzaak tot verhuur", aldus Sutton.