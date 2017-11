Na Bayern nog meer blessurezorgen bij Anderlecht, jongelingen mogen zich tonen op training

Zaterdag in Moeskroen zette Hein Vanhaezebrouck twee beloften op het wedstrijdblad, woensdag tegen Bayern München moest hij beroep doen op Lokonga om zijn bank vol te krijgen. En het wordt er niet beter op...

Adrien Trebel verdraaide tegen Bayern zijn knie en is bijzonder onzeker voor de wedstrijd tegen Kortrijk. De vrees dat de mediale band geraakt is, is reëel. En dat zou betekenen dat hij de wedstrijd aan zich voorbij moet laten gaan.

Ivan Obradovic is dan wel weer aan de beterhand en de match van zondag zou geen probleem moeten zijn. Alexandre Chipciu ontbrak tegen Bayern omwille van familiale redenen en ontbrak nog steeds op training. Nicolae Stanciu zou wel weer fit moeten geraken. Teodorczyk is geschorst. Vanhaezebrouck liet met Lokonga, Olivier Ciryak, Mohamed Dauda en Gilles Denayer trouwens weer wat jongelingen meetrainen.