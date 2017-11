Opvallend: Anderlecht kan nog steeds slechtste ploeg ooit in Champions League worden ...

Met het schaamrood op de wangen? Neen, op speeldag 5 allerminst. Anderlecht speelde een goede eerste helft tegen Bayern München en had bij de koffie altijd moeten leiden (met 2 of 3 goals verschil). Maar het liep alweer mis en dus kan er nog een negatief record gebroken worden.

Na meer dan 400 minuten spelen viel het eerste doelpunt in de Champions League dan toch, maar door de 1-2 nederlaag tegen de club uit München staat er een doelpuntensaldo van 1-17 op het scorebord op het Kampioenenbal.

0-15

Gekoppeld aan nul punten is dat geen al te best record. Sinds vorig seizoen is Dinamo Zagreb het absolute kneusje van Europa. Zij verloren toen in een groep met Juventus, Sevilla en Olympique Lyon zes keer en haalden een doelsaldo van 0-15.

Als Anderlecht ook in Celtic zou verliezen, dan hebben ze sowieso een slechter doelsaldo dan de Kroaten en ook Spartak Moskou (1-18 in een verder verleden) zou dan wel eens snel kunnen worden gepasseerd. Geen leuke cijfers voor paars-wit.