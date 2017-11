0-3 in Glasgow 'volstaat': "Hoop moet je altijd hebben, maar in dat stadion, met dat publiek..."

Foto: © photonews

Je kon naar verluidt een speld horen vallen hebben in de kleedkamer van Anderlecht woensdagavond. De ontgoocheling was bijzonder groot na de wedstrijd die ze speelden tegen Bayern München. De enige optie nu is met drie goals verschil winnen in Celtic. Van een zotte opdracht gesproken.

Door de 7-1-winst van PSG tegen Celtic moet Anderlecht 'maar' drie goals ophalen in Glasgow. "In een uitverkocht Celtic Park, met dat publiek... Je moet altijd hopen, maar we beseffen maar al te goed dat het moeilijk wordt", zuchtte Matz Sels. "Als we een punt hadden gepakt tegen Bayern deden we volop mee, maar nu... Maar goed, we weten wat we moeten doen."

Sven Kums was ook niet al te hoopvol. "Je moet er natuurlijk altijd blijven voor gaan. En de trainer zal wel een plan klaar hebben om er nog iets aan te doen. We zullen wel meer aanvallend gaan spelen en alles op alles zetten. Dan weet je nooit wat er nog uit de lucht valt", zei hij met weinig overtuiging.