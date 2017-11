Robben spreekt zich uit over mogelijk afscheid van het voetbal na dit seizoen: "Alles is mogelijk"

Foto: © Photonews

Arjen Robben kwam gisteren in actie tegen Anderlecht. De Nederlandse flankaanvaller moest net na rust wel geblesseerd naar de kant na een forse ingreep van Spajic, maar zal wellicht niet lang out zijn. De Bayern-speler spreekt zich uit over zijn verdere carrière.

De 33-jarige winger is op het einde van de zomer einde contract bij de Duitse recordkampioen en sluit niet uit dat hij dan zijn schoenen aan de haak zal hangen. "Alles ligt nog open. Het kan gedaan zijn dit seizoen of ik speel nog drie jaren langer bij Bayern. Alles is mogelijk", vertelt hij tegen Kicker.

Het respect tussen Bayern en ik altijd groot geweest. Ik weet wat ik aan deze club heb. Nu kijk ik alleen maar naar de volgende wedstrijd. Ik wil nog zo lang mogelijk plezier beleven aan het voetbal en op een hoog niveau blijven spelen, maar ik weet niet hoe lang dat nog zal zijn."

Robben beëindigde vorige maand zijn internationale loopbaan bij Oranje na het mislopen van het WK 2018 in Rusland. Momenteel speelt hij al negen jaren in loondienst van Bayern. Hij won zes titels, vier bekers en de Champions League met de club.