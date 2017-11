Duitse kranten sparen Bayern niet na match tegen Anderlecht: "De treble zal er dit jaar niet inzitten"

Woensdagavond was er in de Champions League de wedstrijd tussen Anderlecht en Bayern München. Der Rekordmeister wist met 1-2 te winnen, maar wordt nu hard aangepakt in de Duitse kranten vanwege de belabberde prestatie.

Bayern won dan wel tegen Anderlecht, maar makkelijk verging het de Duitsers niet. De Belgische landskampioen verweerde zich sterk en Bayern speelde allesbehalve op niveau. Der Rekordmeister mocht uiteindelijk blij zijn dat Anderlecht de kansen niet wist af te maken en in de Duitse kranten zijn ze dan ook niet mals.

"Sorry, Jupp! De treble zal Bayern dit jaar niet pakken. Maar de dubbel is toch ook niet slecht", staat er te lezen in Bild. Kicker had het dan weer over een "Zittersieg" oftewel een bibberzege voor Bayern. "Een glansloze overwinning op het veld van het groepskneusje", klinkt het vervolgens in Der Spiegel.

Mentaliteit

Andere kranten wijzen naar het mentale aspect bij Bayern: "Het kwam zwaar in de problemen omdat het niet de juiste mentaliteit voor een match in de Champions League toonde" stelt Die Welt. "De enige partij die Bayern woensdag serieus nam, was de wedstrijd tegen Mönchengladbach", vult Süddeutsche Zeitung aan.