De ongeziene dip van Teodorczyk: "In zijn situatie kreeg hij te veel tijd" en "Je zou medelijden krijgen"

Iedereen heeft er de mond van vol: hoe heeft Anderlecht niet minstens een punt gepakt woensdagavond tegen Bayern? De meeste vingers wezen naar Lukasz Teodorczyk. Bjorn Ruytinx was aanwezig in het stadion.

Ook hij zag de spits geen deuk in een pakje boter stampen. "Het is om compassie mee te krijgen hé", zuchtte ook de voormalige aanvaller van OHL en Beerschot-Wilrijk. "Hij kreeg dan een nieuw megacontract, Anderlecht deed veel om hem definitief te kopen... En dan dit. Het zit vooral tussen de oren denk ik."

"Je ziet dat het aan hem vreet dat hij geen bal meer tegen de netten krijgt. Eén belangrijke goal zou zo belangrijk voor hem kunnen zijn. Het zou alles kunnen omgooien. Het is vooral jammer voor Anderlecht, want na die eerste helft hadden ze 2-0 of 3-0 moeten voorstaan", zegt Ruytinx aan Voetbalkrant.com.

In zijn situatie gaan er in één seconde duizend gedachten door je hoofd

Drie zulke kansen... "Vooral die laatste. Hij had gewoon te veel tijd. In zijn situatie gaan er in één seconde duizend gedachten door je hoofd. Het zit daarboven niet goed. Zo'n periode is voor een spits de hel."